Victor Olofsson fortsätter att göra mål för Vegas. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

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Är "Goalofsson" tillbaka?

Ja, baserat på hur den 31-årige forwarden inlett säsongen med Vegas Golden Knights tycks det vara så. Efter att ha missat 13 matcher med skada har han kommit tillbaka i fin form – med fyra mål de senaste fem matcherna.

I natt svarade han för säsongens åttonde mål på bara elva matcher när Vegas föll med 3–4 efter straffar mot Dallas Stars. Det gör honom till lagets tredje bästa målskytt – trots att han missat mer än hälften av lagets matcher.

Bland svenskarna i NHL är det bara William Nylander (11), Lucas Raymond (9) och Simon Holmström (9) som gjort fler mål än Olofsson.

Mark Stone – poängbäst i Vegas genom tiderna

Framspelad av Mark Stone skickade Olofsson in Vegas 1–2-reducering i powerplay i natt. Assisten gör att lagkaptenen Stone nu är den poängbäste spelaren i Golden Knights historia efter att ha passerat Jonathan Marchessault. Han har svarat för 418 poäng på 424 matcher sedan trejden från Ottawa Senators under säsongen 2018/19.

Tätt där bakom finns William Karlsson som satte 2–2-pucken med sin 414:e poäng i Golden Knights-karriären. Det var 33-åringens tredje mål på de två senaste matcherna.

Vegas gick även fram till 3–2 efter mål av backen Jeremy Lauzon i tredje perioden. Den kanadensiske OS-backen Thomas Harley kunde dock kvittera och ta matchen till förlängning och straffar, där Tyler Seguin säkrade två poäng åt Dallas.

Nils Lundkvist hade en assist för Dallas och nästan 22 minuters speltid. Den tidigare Luleå Hockey-backen har åtta poäng (1+7) på 22 matcher den här säsongen och snittar 18.36 minuters speltid per match.

Vegas – Dallas 3–4 (0–2, 2–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Vegas: Victor Olofsson (8), William Karlsson (6), Jeremy Lauzon (1).

Dallas: Miro Heiskanen (5), Wyatt Johnston (7), Thomas Harley (3), Tyler Seguin (avg. straff).

Vegas Golden Knights poängliga genom tiderna