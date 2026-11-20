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Mattias Norlinder och Joona Koppanen är anmälda för diving. Foto: Skärmklipp TV4

Det var i slutet av den första perioden i Gävle som Brynäs IF Mattias Norlinder får en lättare knuff i ryggen av Isac Brännström i Luleå Hockey och föll till isen.

"Återstår 2.42 när Brynäs Nr 27 Mattias Norlinder försöker få domarna att ta en utvisning genom att falla framåt efter en lättare knuff i ryggen av Nr 17 i Luleå.", står det i Disciplinnämndens anmälan.

Även Luleås Joona Koppanen anmäls för diving i efter en händelse i den tredje perioden. Koppanen hakas upp av Oskar Lindblom i mittzonen och faller till isen. Lindblom fick två minuter för hakning i situationen, men även Koppanen utvisades två minuter för diving.

"När det återstår 9.50 av tredje perioden så utvisas nr 45 Joona Koppanen i Luleå för Diving/Embellishment. Det är en åkning ner mot kortsargen efter pucken när Koppanen blir lite upphakad av en spelare i Brynäs. Koppanen väljer då att falla framåt i ett försök att lura domarna att ta en utvisning."

Se båda situationerna här