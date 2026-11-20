William Nylander missar sin straff i Torontos förlust mot Los Angeles. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

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Toronto Maple Leafs svarta november fortsätter. I nattens hemmamöte med Los Angeles Kings blev det förlust med 3–4 efter straffar. Därmed inkasserade laget sin åttonde raka förlust – varav sju på hemmais.

Och detta trots att Leafs hade en 3–0-ledning i matchen.

William Nylander, som degraderats till tredjekedjan av coachen Jim Hiller, bröt en fem matcher lång svit utan poäng när han spelade fram Auston Matthews till 1–0 i powerplay. Han plockade upp ytterligare en assist på Dakota Joshuas 3–0-mål tidigt i den andra perioden.

Efter det gick det utför för hemmalaget. Tre raka mål från Kings i den andra perioden utjämnade matchen som efter en mållös tredjeperiod och förlängning avgjordes via straffar. Där klev Adrian Kempe fram och blev matchvinnare för Kings efter att både Matthews och Nylander bränt sina straffar.

William Nylander: "Det är frustrerande"

Därmed fortsätter Torontos kräftgång i NHL.

– Det är frustrerande, men vi måste försöka skapa lite positiv energi här, säger Nylander till NHL.com . Om vi ska ta oss ur det här kan det inte bara handla om negativitet hela tiden. Jag tror att vi måste fokusera på det vi faktiskt gjorde bra, försöka göra det ännu bättre och fortsätta utvecklas.

Matchvinnaren Kempe hade även en assist i matchen. Det hade även Erik Gustafsson, som är tillbaka i NHL på allvar efter det tunga fjolåret i Detroit Red Wings där han nästan uteslutande spelade AHL-hockey med Grand Rapids Griffins.

Den 34-årige backen har nio poäng (2+7) på 15 matcher så här långt och snittar över 20 minuters speltid per match, tredje mest i hela laget.

Los Angeles är fast i botten av Western Conference — trea från slutet – med 16 inspelade poäng på 20 matcher. Toronto har samma problem i Eastern Conference, där bara Pittsburgh Penguins och Columbus Blue Jackets spelat in färre poäng än deras 19.

Toronto – Los Angeles 3–4 (2–0, 1–3, 0–0, 0–0, 0–1)

Toronto: Auston Matthews (13), John Tavares (4), Dakota Joshua (1).

Los Angeles: Alex Turcotte (1), Alex Laferriere (4), Erik Haula (4), Adrian Kempe (avg. straff).