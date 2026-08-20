Efter succén - kommer erbjuda förlängning

Filip Eriksson. Foto: Bildbyrån

Unge Filip Eriksson fick ett genombrott förra säsongen med sina 29 poäng på 52 matcher för Luleå. Den IF Troja-Ljungby-fostrade forwarden var ett av säsongens stora fynd, efter två säsonger i Växjö Lakers med utlåningar till Hockeyallsvenskan åren innan.

Luleå vill förlänga med Filip Eriksson

Nu vill Luleå erbjuda Filip Eriksson ett nytt kontrakt. Filip Eriksson draftades av Montreal Canadiens 2023 och har kontrakt med Luleå över kommande säsong. Klubbens ledning är medvetna om att man kan tappa Eriksson till NHL även vid en förlängning. Trots det kommer man ge Eriksson ett erbjudande i höst.

– Det kommer vi absolut att göra, och ett kontrakt med oss skulle inte påverka hans NHL-chanser, utan han skulle ändå kunna skriva på för dem, säger Ulf Engman.

Filip Eriksson själv berättar att han inte vet vad Montreals plan för honom är, men att han är öppen för en förläning med Luleå.

– Killarna i laget är fantastiska och jag trivs här. Jag känner samtidigt inte någon stress och försöker inte tänka för långt fram, utan ta en dag i taget och fokusera på hockeyn och jag känner mig starkare än förra säsongen och hoppas kunna ta ytterligare ett kliv, säger Filip Eriksson.