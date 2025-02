Efter smällen: ”Få se status imorgon”

Under gårdagens match klev Frölundas Linus Weissbach av skadad.

Weissbach fick en smäll mot huvudet och såg omtumlad ut på vägen till omklädningsrummet.

”Weissbach tränar inte idag”, skriver Frölundas sportchef Fredrik Sjöström i ett SMS till Hockeysverige.se.

Hur allvarligt skadan på Weissbach är efter smällen igår är fortfarande oklart. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Frölunda kom till hemmamatchen mot Brynäs med sex sjuka eller skadade spelare plus Filip Cederqvist som var avstängd. Under matchen åkte stjärnforwarden Linus Weissbach på en smäll och blev tvungen att avbryta matchen. Med en ytterligare spelare skadad börjar det bli lite tunt i Frölundas laguppställning.



”Weissbach tränar inte idag. I övrigt, inget att tillägga. Vi får se status imorgon”, skriver Frölundas sportchef Fredrik Sjöström i ett SMS till Hockeysverige.se.



Bland spelarna som missade gårdagens match befinner sig redan några stjärnspelare som exempelvis forwarden Erik Thorell eller backen Dominik Egli. När spelarna på frånvarolistan kan komma tillbaka är fortfarande oklart. Däremot kommer Frölunda få tillbaka Cederqvist till lördagens match.



En positiv aspekt trots alla skador och sjukdomar är att Frölundas akademispelare kliver upp och spelar stabilt för Frölunda. Under matchen mot Brynäs var det åtta juniorer på isen för Frölunda och de gjorde en bra insats. Det återstår att se vilken trupp Frölunda tar med sig till bortamatchen mot Malmö på lördag.