SHL-klubben tar tillbaka back – efter stjärnans skada

Skellefteå AIK går mot seriesegern.

Nu står det klart att Rasmus Bergqvist kallas tillbaka från lånet i Östersunds IK.

”Vi önskar honom lycka till”, skriver ÖIK på sin hemsida.

Rasmus Bergqvist återvänder från lånet. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Jonathan Pudas missade segrarna mot Frölunda och Luleå på torsdagen och lördagen. Anledningen ska ha varit en mindre känning. Men frågan är hur läget är med Jonathan Pudas. För på måndagen stod det klart att Skellefteå AIK väljer att kalla hem Rasmus Bergqvist.

Med junioren Zeb Lindgren och en frisk Jonathan Pudas är man därmed uppe på nio backar. Återkallandet från lånet i Östersund blir permanent – och Östersund kommer inte kunna få tillbaka honom.

– Vi har några frågetecken på backsidan den här veckan. Därför blir det en bra möjlighet att ta tillbaka Rasmus och ha honom hos oss, säger klubbens sportchef Erik Forsell.

Fick mycket speltid i Hockeyallsvenskan

Det hann bara bli fyra matcher i Hockeyallsvenskan för Bergqvist. Detta i ett Östersund som har haft en tuff tid och bara vunnit en av dessa fyra matcher.

Under tiden i ÖIK har han som minst spelat 16.37 minuter och har därmed viktig speltid i benen med sig in i resten av säsongen.

För Östersunds del blir man nu en back kort i jakten på en slutspelsplats i Hockeyallsvenskan, med bara två omgångar kvar att spela.