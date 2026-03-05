”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tony Mårtensson är enligt Expressens uppgifter aktuell för en roll i Örebro Hockey. I kväll är 45-åringen på plats i arenan för lagets match mot Djurgården – och är i praktiken klar för klubben, rapporterar Nerikes Allehanda.

Henrik Löwdahl och Tony Mårtensson under ishockeymatchen i SHL mellan Örebro och Djurgården den 5 mars 2026 i Örebro.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Samtidigt som Peter Jakobsson lämnade Linköping valde även Tony Mårtensson att lämna sin roll som assisterande sportchef. Sedan dess har den tidigare storspelaren letat efter ett nytt hockeyjobb. Tidigare i veckan sipprade det då ut uppgifter från Expressen om att han var aktuell för Örebro.

I kvällens hemmamatch mot Djurgården är 45-åringen också på plats i Behrn Arena. Enligt NA:s rapporter sitter han tillsammans med sportchef Henrik Löwdahl. Tidningen skriver också att det i praktiken är klart med en roll som assisterande sportchef till Löwdahl.

Samtidigt handlar det också om huruvida Örebro håller sig kvar i SHL. De är just nu inblandade i en rafflande kvalstrid. Inför kvällens omgång har de två poäng ner till HV71 under strecket.

Tony Mårtensson gjorde en och en halv säsong i Linköping som assisterande sportchef. Innan det var han ensamt ansvarig för Almtuna i Hockeyallsvenskan under tre säsonger.

Djurgården leder matchen efter den första perioden efter ett mål av Joe Snively.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects