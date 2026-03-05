Efter ryktet – Mårtensson på plats i Örebro
Tony Mårtensson är enligt Expressens uppgifter aktuell för en roll i Örebro Hockey. I kväll är 45-åringen på plats i arenan för lagets match mot Djurgården – och är i praktiken klar för klubben, rapporterar Nerikes Allehanda.
Samtidigt som Peter Jakobsson lämnade Linköping valde även Tony Mårtensson att lämna sin roll som assisterande sportchef. Sedan dess har den tidigare storspelaren letat efter ett nytt hockeyjobb. Tidigare i veckan sipprade det då ut uppgifter från Expressen om att han var aktuell för Örebro.
I kvällens hemmamatch mot Djurgården är 45-åringen också på plats i Behrn Arena. Enligt NA:s rapporter sitter han tillsammans med sportchef Henrik Löwdahl. Tidningen skriver också att det i praktiken är klart med en roll som assisterande sportchef till Löwdahl.
Samtidigt handlar det också om huruvida Örebro håller sig kvar i SHL. De är just nu inblandade i en rafflande kvalstrid. Inför kvällens omgång har de två poäng ner till HV71 under strecket.
Tony Mårtensson gjorde en och en halv säsong i Linköping som assisterande sportchef. Innan det var han ensamt ansvarig för Almtuna i Hockeyallsvenskan under tre säsonger.
Djurgården leder matchen efter den första perioden efter ett mål av Joe Snively.
