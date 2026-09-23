Efter kritikstormen: SHL öppnar för att ändra regeln

Johan Hemlin öppnar för att ändra nya regeln.

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Tisdagens 3–2-möte mellan Frölunda HC och Färjestad BK blev händelserikt, men i efterhand har allt annat överskuggats av en sak: den nya tekningsregeln som redan nu, två omgångar in, skapar rejäl ilska bland SHL-klubbarna.

– Den stora grejen är att matchen blir inte i centrum. Det blir tekningarna. Matchen tar för lång tid för mig. Jag tror inte att det här kommer att gynna hockeyn. Vi kommer att tappa publik om vi håller på så här. Snälla ligan och domarna, tänk om, släpp pucken så vi kan spela, sa göteborgslagets Robert Ohlsson på presskonferensen. Läs mer här!

Huvudtränaren fick även medhåll från sin motsvarighet i Färjestad, Cam Abbott, samtidigt som Dan Tangnes, i Rögle, reagerade på samma sak vid hans lags seger mot Djurgården.

Nu öppnar också SHL:s sportchef, Johan Hemlin, för att ändra kritiserade regeln.

Håller avstämningsmöte efter sex omgångar

Johan Hemlin har just suttit i ett möte när Värmlands Folkblad får tag i honom, men inte om tekningsregeln. Den pratade man med klubbarna om redan innan premiären.

– Vi hade punkten uppe förra veckan på ett möte med alla huvudtränare, lagkaptener och domare. Då var alla överens om att när man implementerar en ny regel tar det lite tid, förklarar han för VF och fortsätter:

– Efter mötet gick linjedomarna tillbaka och hade ett möte för att se vad de kunde skruva på. Kaptenerna tog också ansvar på mötet och markerade att de måste vara med och anpassa sig till förändringen.

Att göra något just nu menar Hemlin är för tidigt. Han håller dialog med klubbarna, domarna och jämför med internationella kollegor, och planerar istället för ett avstämningsmöte sex omgångar in på säsongen.

– Vi kan anpassa bedömningar och olika regler. Ofta är det inte själva regeln som är problemet, utan tolkningen och bedömningen man tittar på. Det gör man inte på bara en handvändning eller efter tio matcher. Alla är överens om att det kommer att ta tid, svarar han på frågan om det är möjligt att byta ut regeln.