Minnesota Wild säkrar framtiden med flerårig förlängning

Bill Guerin har skrivit på ett flerårskontrakt med Minnesota Wild.

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Den nu 55-årige Bill Guerin har styrt skutan i Minnesota Wild sedan 2019 då han tog över efter Paul Fenton. Under den tiden har klubben nått Stanley Cup-slutspel vid sex av sju möjliga tillfällen, där man senast gick till den andra slutspelsomgången, och föll mot Colorado Avalanche.

Nu kommer besked om hans framtid – samtidigt som NHL-klubbens supportrar fortfarande väntar på en Quinn Hughes-förlängning,

Efter det intensiva året där Guerin bland annat skrev ett rekordkontrakt med Kirill Kaprizov, samt trejdade till sig just Hughes, skriver han på en flerårig kontraktsförlängning med NHL-organisationen. Det rapporterar ESPN:s Emily Kaplan, natten till onsdag.

Guerin, som under sin spelarkarriär vann två Stanley Cup-titlar, säkrade även två titlar som assisterande GM i Pittsburgh Penguins innan han tog över Wild. Nu är han ännu en punkt som Minnesota Wild kan bocka av på sin att göra-lista, där man även förlängt med huvudtränaren John Hynes. Längst upp finns dock, som sagt, Quinn Hughes kvar. Stjärnan som kliver in på sitt sista kontraktssår.