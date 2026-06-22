Efter ekonomiska smällen - klubbdirektören om minskade budgeten

Carl-Johan Stålhammars Linköping tvingas sänka spelarbudgeten för herrlaget. Foto: Bildbyrån.

Linköping har de senaste åren lastat på med flera tunga nyförvärv - men har också sparkat såväl tränare som sportchef. De höga personalkostnaderna var också den främsta orsaken till varför man under förra veckan presenterade ett minusresultat på fyra miljoner kronor.

– Det har varit olyckliga skador som tvingat oss att göra korttidslån, vi har bytt sportchefer och bytt två tränare. Det är ju liksom inget man kan förutse och som ligger i budget. Intäkterna har varit där, vi har ökat dem på ett jättebra sätt, men det har inte räckt med de kostnader vi haft. Man vet också att vissa delar av organisationen inte går plus, så är det ju och har alltid varit, men det är främst de oförutsedda händelserna som påverkat resultatet, säger klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar till Corren.

Så stort är egna kapitalet

Redan när resultatet presenterades var Linköping tydliga med att man kommer få en minskad spelarbudget för SHL -truppen. Nu berättar Stålhammar mer om budgetförändringen - utan att gå in på detaljer på exakt vad den kommer ligga på.

– Om vi hade en toppbudget förra året, så kommer vi nog vara mer i mitten nu skulle jag säga, säger han om herrlaget.

– Något sänkt budget på ungdom, men marginellt. Dambudgeten blir oförändrad, men kommer successivt sänkas över tid. Målet är att damsidan ska vara kostnadsneutral 2030, att intäkter och kostnader tar ut varandra.

I och med förlustsiffrorna krymper LHC:s egna kapital till 8,8 miljoner kronor. Kravet för att få elitlicens ligger på fem procent av nettoomsättningen - en summa som LHC bara ligger över med några hundra tusen kronor, enligt Corren.

Ligger en klubb under gränsen sätts den under ett kontrollår. Under kontrollåret måste ekonomin återställas om man ska garanteras att få en förnyad elitlicens.