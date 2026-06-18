LHC:s smäll: Minus fyra miljoner

Linköping för ett minusresultat på 4 miljoner. Foto: Bildbyrån

Linköping HC presenterar dagen före midsommar sitt ekonomiska resultat för säsongen 25/26, och det är ingen munter läsning. Klubben redovisar ett underskott på fyra miljoner kronor.

Säsongen har präglats av betydligt högre personalkostnader inom herrlaget än väntat, främst till följd av omfattande förändringar i spelartruppen och ledarstaben. Dessa ökade kostnader har inte fullt ut kunnat matchas av intäkterna. Trots det negativa resultatet uppfyller klubben alla krav för SHL:s elitlicens, och styrelsen har under året haft beredskap att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa detta, skriver klubben i ett pressmeddelande.

Nu har LHC vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att den kommande säsongen blir ett plusresultat. En av åtgärderna är en mer långsiktigt hållbar spelarbudget.

– Den minskade budgeten för herrlaget säsongen 2026/2027 innebär en anpassning till en mer hållbar kostnadsnivå, samtidigt som vi behåller ambitionen att vara ett konkurrenskraftigt SHL-lag, säger VD och klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar i pressmeddelandet.