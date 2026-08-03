Värvar tidigare DIF-junioren: "En av ettans bästa"

Adrian Carnebo som junior i Djurgården.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Hudiksvalls HC menar att de hittat en riktig toppback inför 2026/27-säsongen. Detta när de, under söndagen, presenterar 22-årige Adrian Carnebo. Stockholmskillen som kom fram i Djurgårdens IF Hockey för att senare flytta till Östersund.

– Jag tycker att Adrian har allt som en toppback behöver och jag är övertygad om att han blir en av Hockeyettans bästa backar i vinter. Lite självförtroende och bra matchning så kommer det här bli grymt bra. Jag tycker vi aldrig haft så bra backar som vi kommer ha denna säsong, säger sportchefen Lars ”Lillis” Lövblom i ett uttalande.

Carnebo kliver därmed ner i Hockeyettan för att hjälpa klubben uppåt i seriesystemet. Tillbaka till Hockeyallsvenskan, där den unge backen gjorde sina första hela säsong 2025/26. En säsong i två delar i och med klubbytet Östersund till Nybro Vikings IF, mot slutet av januari.

I Djurgården hann Adrian Carnebo vara ombytt vid elva allsvenska matcher.