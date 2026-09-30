Därför utgick Brynäsmålvakten – förklarar märkliga bilderna

Erik Källgren tvingades lämna gårdagens match med kramp.

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Brynäs vann gårdagens SHL-match hemma mot Timrå med 1-0 sedan Axel Andersson blivit matchens enda målskytt.

Mot slutet av matchen var det dock dramatiska bilder på Erik Källgren i Brynäs. Målvakten utgick plötsligt med mindre än tio minuter kvar att spela vilket ledde till oro hos Brynäslägret.

– Det där är ju inga bra bilder för Brynäs och Erik Källgren. Jag hann faktiskt aldrig uppfatta vad som hände, eller när det där hände. Erik Källgren får hjälp av isen. Ni ser ju själva, någonting har hänt med Erik Källgren, sade TV4:s kommentator Lena Sundqvist i sändningen.

Källgren hjälptes ut i omklädningsrummet och återvände inte till spel i matchen. I stället fick Magnus Chrona avsluta matchen där Brynäs höll undan för att vinna med 1-0.

Erik Källgren fick kramp: "Kunde inte ens hålla i klubban"

Dagen efter "dramat" berättar nu Erik Källgren själv vad som hände.

Han fick kramp.

– Jag kunde inte hålla i klubban ens. Det var både underkropp och armar, ja allting. Det har aldrig hänt innan, det kom helt oväntat, säger Källgren till Gefle Dagblad.

Enligt Erik Källgren kom krampen plötsligt i hela kroppen vilket gjorde det omöjligt att fullfölja matchen. Innan han klev av hade burväktaren räddat alla 19 skott som han fick på sig.

– Jag försökte rädda det med salter och allt möjligt och hade tagit salt som vanligt innan och under match, men det räckte inte, säger han.

Efter matchen fick Källgren fylla på med vätska, salt och elektrolyter för att bli kvitt krampen.

– Det löser sig bra med behandling, men det var olyckligt att det blev sådär, säger målvakten.

Brynäs ska nu spela två bortamatcher mot Frölunda på torsdag och mot Malmö på lördag under resten av veckan. Erik Källgren bedöms då vara redo för spel igen om chansen kommer.