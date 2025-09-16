Han lämnade LHC under uppmärksammade former efter den förra säsongen. Nu har Eddie Genborg gjort sitt första mål för Timrå – och det mot just Linköping.

– Man har längtat lite efter det, det är jättekul, säger talangen till TV4.

Eddie Genborg har gjort sitt första mål för Timrå.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Linköping plockade förra säsongen upp Eddie Genborg från J20-laget till SHL. Där fick talangen många chanser och gjorde även två mål, båda mot Timrå. Inför den här säsongen valde den unga forwarden att lämna klubben för spel i Timrå.

En något överraskande och ovanlig övergång.

I sin nya klubb har 18-åringen börjat starkt. I premiären mot Leksand, som slutade med en 3-2-förlust, klev han fram med en assist. Och i den andra omgången kom första målet i nya klubben – mot just Linköping. Det var i den första perioden som han smällde in 1-1 i powerplay från nära håll.

– Det är lättnad, så klart. Det hjälper alltid att få in ett mål, det blir mycket energi till laget och det är skönt. Man har längtat lite efter det, det är jättekul, säger Eddie Genborg i TV4.

Linköping tog annars ledningen i matchen genom Markus Ljungh efter bara 30 sekunder.

Source: Eddie Genborg @ Elite Prospects