Chicago Blackhawks förlänger med Oliver Moore.

Foto: Rob Gray-Imagn Images.

2025 klev Oliver Moore rakt in i NHL från college och University of Minnesota. Då var han förstarundevalet från 2023 som tagit JVM-guld med USA två år i rad, och bevisat sig som en av landets bästa spelare födda 2005 – lite i skuggan av Ryan Leonard, Will Smith och Gabe Perreault.

Nu, med den första hela säsongen i ligan bakom sig, skriver forwarden på ett nytt avtal.

Enligt flera initierade reportrar i NHL har Chicago Blackhawks och Oliver Moore kommit överens om ett femårskontrakt värt 4,25 miljoner dollar per säsong. Detta samtidigt som den tidigare stortalangen är på väg in på sitt sista år av det treåriga rookie-kontraktet. Han var därmed på väg att bli restricted free agent nästa sommar.

Oliver Moore stod för fem mål och 14 assist under sin första säsong, men fick också chansen att VM-debutera för USA. Där blev det tre assist över åtta matcher när Kanada drog längsta strået i en kvartsfinal. Nu kan han bli lagkamrat till Anton Frondell i Chicago Blackhawks en längre tid framöver.