All In Hockeys NHL-special: "Blir Markström den första?"

Uffe Bodin och Mike Helber snackar upp NHL-säsongen 2026/27 i All In Hockey.

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Det närmar sig nedsläpp i världens bästa hockeyliga. Nästa vecka drar NHL-säsongen 2026/27 i gång och podcasten All In Hockey bjuder på sina förutsägelser inför det som väntar.

Uffe Bodin och Mike Helber har valt ut fem stycken lag som det finns anledning att hålla extra noga koll på.

Dessutom bjuder Bodin och Helber på sina Stanley Cup-tips. Bodin tror att Florida Panthers kan hitta tillbaka till mästerskapsformen efter ett mellanår präglat av skador på slitna nyckelspelare. Kan Jacob Markström till och med bli den första svenska målvakten att vinna Stanley Cup?

Utöver detta blir det reflektioner kring den första veckan i SHL och Hockeyallsvenskan.

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.