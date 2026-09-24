All In Hockeys NHL-special: "Blir Markström den första?"

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Det närmar sig nedsläpp i världens bästa hockeyliga. Nästa vecka drar NHL-säsongen 2026/27 i gång och podcasten All In Hockey bjuder på sina förutsägelser inför det som väntar.
Uffe Bodin och Mike Helber har valt ut fem stycken lag som det finns anledning att hålla extra noga koll på.
- Detroit Red Wings – en kaotisk sommar har lämnat svenskklubben med en temporär lösning på general manager-posten efter att klubbikonen Steve Yzerman fått sparken. Dessutom har lagkaptenen Dylan Larkin bett om en trejd medan Simon Edvinsson fortfarande saknar kontrakt. Hur ska det här sluta!?
- Edmonton Oilers – demoncoachen Mike Babcock kommer in – ett kontroversiellt val av coach med tanke på hans förflutna – och superstjärnan Connor McDavid går in på sluttampen av sitt kontrakt. Klockan tickar och det osar desperation om en organisation som kommit snubblande nära en Stanley Cup-seger.
- Anaheim Ducks – Leo Carlsson är NHL:s bäst betalda spelare den här säsongen. Kan han leva upp till hajpen? Och hur påverkas egentligen klubben av att man behövt offra så mycket lönetaksutrymme på sina två bästa unga spelare i Carlsson och Cutter Gauthier?
- Vancouver Canucks – NHL:s sämsta lag i fjol är inne i en ombyggnadsprocess. Kommer fansen att ha tålamod med tvillingarna Sedins långsiktiga plan? Och hur länge kommer Elias Pettersson att bli kvar i klubben om han fortsätter att ha det tufft?
- Montreal Canadiens – tog sig hela vägen till conferencefinal i våras. Kan man toppa det nu? Den unga kärnan med Lane Hutson, Nick Suzuki, Juraj Slafkovský, Cole Caufield och Ivan Demidov i spetsen går en lysande framtid till mötes – och spelar på väldigt prisvärda kontrakt. Det bådar för spännande år framöver.
Dessutom bjuder Bodin och Helber på sina Stanley Cup-tips. Bodin tror att Florida Panthers kan hitta tillbaka till mästerskapsformen efter ett mellanår präglat av skador på slitna nyckelspelare. Kan Jacob Markström till och med bli den första svenska målvakten att vinna Stanley Cup?
Utöver detta blir det reflektioner kring den första veckan i SHL och Hockeyallsvenskan.
All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.