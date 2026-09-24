Marcus Johansson kliver av skadad för Färjestad.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Marcus Johansson tvingades kliva av redan i den första perioden mot Rögle.

Den hemvändanden Färjestad BK-stjärnan hade stoppats av Ludvig Claesson på ett schysst sätt, men tappade balansen när skridskon fastnade i isen. Foten vreds till och publiken i Löfbergs arena höll andan precis som man gjorde när Linus Johansson bröt i premiären.

"Mojo" verkar dock inte ha drabbats av kramp som sin lagkamrat.

– Det ser inte bra ut för färjestad-stjärnan som knappt tar sig ut till båset faktiskt. Aj, aj, aj, sa TV4:s Lena Sundqvist i sändningen.

– Där fastnar han med foten. Det kan bli en översträckning med knäet, fyller experten Sanny Lindström i.

Marcus Johansson satt länge och grimaserade i båset, men åkte sedan ut i omklädningsrummet, via isen, för egen maskin.

– Det såg ut att vara långt ner, fotled eller något sådant som han försökte med. Det såg inte ut som att han hade jättesmärta, mer som att han pustade ut. Men det ser tyvärr ut att vara så mycket att han kliver av, säger TV4:s Björn Oldéen.

– Oroväckande för Färjestad om det är något ledband eller vad det kan vara, säger experten Almen Bibic.

Ställningen vid första paus var 0–0. Marcus Johansson kom inte ut till andra paus efter skadan.

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