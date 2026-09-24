KLART: Herman Liv från start – gör debut för HV71

Herman Liv gör debut i HV71 och SHL.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån.

Utifrån flera parametrar var Herman Liv en av Hockeyallsvenskans absolut bästa målvakter förra säsongen. Men succélånet till Almtuna ser bara ut att vara startskottet på en framgångsrik karriär för den nu 20-årige målvakten.

Idag, torsdag 24 september, gör JVM-hjälten debut i SHL, i Jönköping, med pappa Stefan på hjälmen – mot de svenska mästarna.

Aftonbladet kom med uppgifter om det hela under förmiddagen, och när laguppställningen nu presenterats har vi fått allt bekräftat. Felix Sandström, som släppte in fem puckar i premiärförlusten mot Malmö, får kliva åt sidan för att släppa fram talangen.

– Ja, ja, herregud. Det är jättebra med konkurrens. Vi pushar varandra för att tävla om grejer. Det är alltid en tävling, men vi gör ju det här för att gynna varandra också. Och jag tycker att det är svinkul att jobba med dem, har Sandström sagt om huruvida han känner sig pressad av både Liv och Olof Glifford.

– Jag kommer gå in med det ”mindsetet” att jag ska göra allt jag kan för att vara den som spelar. Och är jag inte det ska jag göra allt jag kan för att försöka gynna laget på andra vis för att få tryggheten så vi kan spela bra, fortsatte han då i Jönköpings-Posten.

Ingen Mike Hardman – HV tvingas ändra

I övrigt kan vi konstatera att stjärnvärvningen Pavol Regenda får debutera i en kedja med Aleksi Heponiemi och Justin Kloos. Det blir alltså inte spel med Jan Mysak och Jonathan Ang som det sett ut på träning i veckan. Detta kan delvis bero på att Mike Hardman inte kommer till spel. Han har varit tredje länk till just Heponiemi och Kloos, men är nu sjuk.

Här är HV71:s lag mot Skellefteå

Målvakt:

Herman Liv (Felix Sandström, Oscar Sääf)

Backpar:

Hugo Fransson – Olle Alsing

Malte Gustafsson – Santeri Hatakka

Lucas Lagerberg – Andreas Borgman

Markuss Komuls

Kedjor:

Aleksi Heponiemi – Justin Kloos – Pavol Regenda

Riley Woods – Linus Lindström – Nikola Pasic

Jonathan Ang – Jan Mysak – Lukas Rousek

William Ignberg Nilsson – Hampus Eriksson – Victor Laz

Extraspelare: Oskar Stål-Lyrenäs