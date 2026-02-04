”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I lördags spelade Skellefteå mot Brynäs. Bortalaget hade med sig sju backar till matchen, men Emil Djuse var inte en av dem.

– Det var väl inte mer än rätt. Vi hade ett bra snack, och jag har inte varit bra nog, svarar nu Djuse i Norran.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån

I lördags gästade Skellefteå Gävle när laget mötte Brynäs. Inför matchen hade de åtta backar tillgängliga, men på resan fick endast sju följa med. Kvar blev Emil Djuse som fick stanna hemma på grund av konkurrensskäl.

– Det var väl inte mer än rätt. Vi hade ett bra snack, och jag har inte varit bra nog. Jag vet om det väldigt väl, och jag har väl inte riktigt varit nöjd med en enda match den här säsongen. Jag har full förståelse för beslutet, och jag är väl kanske också min egen största kritiker, svarar nu backen till Norran

Efter sex år utomlands vände Emil Djuse tillbaka till Sverige. I en tidigare intervju med Norran har backen medgett att det har tagit längre tid för han att vänja sig med spelet i SHL än vad han hade väntat sig. Han beskriver de stora skillnaderna på SHL och spel utomlands såhär:

– SHL är en väldigt tajt liga med hård forecheck, och det är inte så mycket ytor att spela på. Det har också hänt ganska mycket under de sex åren som jag varit utomlands i spelet med puck, och jag har inte lyckats anpassa mig till det. Det har verkligen inte varit tillräckligt bra…

Slutspurten av grundserien

Det återstår elva grundseriematcher för Skellefteå där laget jagar efter en förstaplacering, upp till serieledande Frölunda är det endast tre poäng. På torsdag reser norrlänningarna ner till Jönköping där HV71 är motståndet som väntar.

32-åringen menar att ansvaret ligger på han ifall han vill spela framöver.

– Jag får se vad som händer här nu, men jag får ju helt enkelt jobba på. Jag har haft bra snack med tränarna, och jag är bara besviken på mig själv. Allt ligger på mitt bord nu, säger Djuse till Norran.







