Linus Klasen drabbades av en skada under försäsongen – förhoppningen var att forwarden skulle vara tillbaka snart. Nu står det klart att comebacken dröjer, 39-åringen åkte på ett bakslag under helgens J20-matcher. Djurgården-profilen missar de kommande veckorna, detta enligt Sportbladet.

Linus Klasen missar inledningen av säsongen. Foto: Johanna Säll/Bildbyrån.

Under försäsongen drabbades Linus Klasen av en skada. Forwarden såg dock ut att vara på bättringsvägen och som en del av återhämtningsplanen spelade han med Djurgårdens J20-lag under helgen.

Förhoppningen var att forwarden skulle vara tillbaka i spel under morgondagen, då Djurgården möter Frölunda på hemmaplan.

Ytterligare ett bakslag

Enligt Sportbladet har dock 39-åringen åkt på ett bakslag. Forwarden ska ha fått en bristning i armen och ska bli frånvarande under de kommande fyra till sex veckorna.

Under måndagen ska Klasen genomgå en magnetkameraundersökning.