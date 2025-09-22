Klasen borta – ytterligare en skadesmäll
Linus Klasen drabbades av en skada under försäsongen – förhoppningen var att forwarden skulle vara tillbaka snart. Nu står det klart att comebacken dröjer, 39-åringen åkte på ett bakslag under helgens J20-matcher. Djurgården-profilen missar de kommande veckorna, detta enligt Sportbladet.
Under försäsongen drabbades Linus Klasen av en skada. Forwarden såg dock ut att vara på bättringsvägen och som en del av återhämtningsplanen spelade han med Djurgårdens J20-lag under helgen.
Förhoppningen var att forwarden skulle vara tillbaka i spel under morgondagen, då Djurgården möter Frölunda på hemmaplan.
Ytterligare ett bakslag
Enligt Sportbladet har dock 39-åringen åkt på ett bakslag. Forwarden ska ha fått en bristning i armen och ska bli frånvarande under de kommande fyra till sex veckorna.
Under måndagen ska Klasen genomgå en magnetkameraundersökning.
