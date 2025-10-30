Djurgårdens smäll: Viktiga duon saknas mot HV71

Djurgården får klara sig utan en viktig duo.

Jacob Josefson och Magnus Hellberg saknas i laget när HV71 kommer till Hovet i kväll.

Magnus Hellberg och Jacob Josefson missar matchen. Foto: Bildbyrån

Djurgårdens säsongsstart har varit överraskande positiv. På torsdagen har stockholmarna fjärdeplatsen i SHL att slå vakt om när jumbon HV71 kommer till Hovet i Stockholm. Men det får man göra utan två av sina viktigaste spelare. Veteranerna Jacob Josefson och Magnus Hellberg saknas i Djurgården.

Båda har drabbats av sjukdom, kommunicerar Djurgården.

Målvaktsbyten i båda lagen

Därmed kliver Hugo Hävelid in i mål i stället för Hellberg. Tillbaka i laget är Oliver Kylington och Joey LaLeggia, därmed kommer den sistnämnde att spela mot sitt tidigare lag. Ett positivt besked ytterligare finns att hämta i att Charles Hudon är med trots de tvivel som funnits kring hans tillgänglighet i kväll.

Efter skadesmällen sist står det nu klart att det inte blir något spel för HV71-målvakten Frederik Dichow. I stället ställer man Lassi Lehtinen i mål och därmed blir det målvaktsbyte i båda lagen.