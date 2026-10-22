Djurgårdens glädjebesked: Redo för spel

Jacob Josefson, Marcus Krüger och Nils Åman är tillbaka.

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Djurgården får välkommen förstärkning i laget inför kvällens bortamatch mot regerande mästaren Skellefteå . Centrarna Marcus Krüger , Jacob Josefson och Nils Åman är alla tillbaka i laget efter frånvaro.

– Ja, de kommer alla att lira. Det blir bra för oss, säger tränaren Robert Kimby till klubbens hemsida .

Åman har missat fyra matcher till följd av en axelskada, medan Josefson och Krüger missat tre respektive två matcher för Djurgården. I laget tillkommer även Noel Gunler som avtjänat sin två matcher långa avstängning som han fick mot Brynäs.

– Det är också en del som är utmanande för ett lag, inte bara när gubbar försvinner, utan det här in och ut ur laget. För vår del innebär det att vi har fått bryta ganska mycket kedjor över en period. Prio är att få in dem i spel och att ha dem kvar i spel så att vi får bygga på en uppställning. Det blir bra för oss, säger Kimby.

"En väldigt tuff utmaning"

Sedan tidigare står det klart att Skellefteå får tillbaka nyckelbacken Emil Djuse till torsdagens match. Backen har inte kunnat spela under säsongsinledningen efter att ha drabbats av en fotfraktur under försäsongen.

– Vi har en väldigt tuff utmaning idag. Men det är nånstans det vi har pratat om och det man vill, att man som lag blir bra på att, när det behövs, lämna det bakom sig. Vi vet att vi inte är så dåliga. Och när det går bra, att inte få hybris. Du ska leva i dagen, i nuet, säger Kimby.