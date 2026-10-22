Avbröt efter två perioder: "Det är inget vidare"

Modos Troy Bourke gick av efter två perioder igår men hans status är okänd.

Säsongen har inte startat som MoDo s Troy Bourke ville. Han värvades in av sportchef Henrik Gradin från Salzburg och har varit skadad en stor del av inledningen av säsongen. Tillbaka var han i matchen mot Södertälje SK , men igår mot IK Oskarshamn gick forwarden av efter andra perioden.

På presskonferensen efter matchen var MoDos tränare Mikael Karlberg först med att ge en kommentar om vad som hänt, rapporterar Örnsköldsviks Allehanda.

– Det är väl inget vidare, sa han.

Uppges inte vara ny skada

Trots en skadedrabbad inledning på säsongen ska inte den 32-åriga AHL meriterade forwarden ha avbrutit matchen på grund av en ny skada.

Vad som hänt är Karlberg dock försiktig med att gå in på.

– Nej, det finns ingen anledning tycker jag. Men han kunde inte spela vidare i alla fall, säger han.

Skadedrabbat Modo

Modo har sedan innan Måns Carlsson på skadelistan tillsammans med Marcus Karlberg. Förra veckan gick även klubben ut med att Jacob Bjerselius blir borta en månad av skada. Timrå IK :s forward Anton Lundmark har tidigare lånats in till följd av många skador och överenskommelsen just nu är "tills vidare".

I slutet av tredje perioden igår mot Oskarshamn blev även MoDos interna skyttekung intacklad i sargen men ska må bra enligt ÖA.