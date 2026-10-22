Kaptenen hyllas för 600 matcher: "Väldigt stolt"

Max Friberg hyllades för sina 600 spelade matcher i Frölunda.

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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför tisdagsmatchen mellan Frölunda och Djurgården hyllades kaptenen Max Friberg för 600 spelade matcher med Göteborgsklubben. Storstadsmötet var till och med Fribergs 604:e match.

Detta kom efter att den före detta Frölundakaptenen Joel Lundqvist hyllats i lördags med en tröjhissning. En hyllning som även kan vara en del av Fribergs framtid.

– Det är häftigt såklart. Jag är väldigt stolt över att få representera Frölunda. Att spela 600 matcher och gör min tionde säsong, så jag är väldigt glad över att vara här och man fortsätter få chansen att spela här, säger Friberg till hockeysverige.se.

Friberg har under en längre tid varit en ledande spelare i Frölunda. 33-åringen är nu inne på sin fjärde säsong som kapten i laget.

Börjar hitta spelet: "Känns bra"

Utöver att det är en fin milstolpe att nå, fokuserar Friberg inte mycket på att han har spelat över 600 matcher. Enligt kaptenen handlar det framför allt om att Frölunda ska ta kliv varje dag och förbättra sitt spel.

Där verkar göteborgarna nu vara på rätt väg efter en spelmässig hackande säsongsinledning.

– Vi tar steg tycker jag. Vi fick med oss resultaten i början men så har det varit lite förluster. Jag tycker att spelet går i rätt riktning även i de förlustmatcherna. Att det fanns positiva saker att ta med sig. Det känns väl bra, vi jobbar på, säger Friberg.

Personligen har Frölundakaptenen gjort sex poäng (3+3) på de inledande elva matcherna. Bortsett från poängen står Friberg för hårt och intensivt spel där han alltid kämpar till 100 procent för att ge sitt lag möjligheten att vinna.

Kan göra Lundqvist sällskap: "Spekulerar inte"

Friberg är inne på sin tionde säsong med Frölunda. Det innebär att forwarden kommer uppnå ett av klubbens kriterier för att få sin tröja hissad i taket i framtiden.

Att göra Joel Lundqvist sällskap med en tröjhissning är däremot fortsatt en bit bort i framtiden och inget som Friberg tänker på än.

– Jag hade inte funderat i de banorna riktigt. Man är här och nu och försöker göra det så bra som möjligt. Spekulerar inte så mycket i den framtiden.

Friberg fokuserar på den pågående säsongen. Efter vinsten mot Djurgården ska Frölunda på en bortaturné. På torsdag åker göteborgarna söderut för att möta Rögle och på lördag gästar Frölunda HV71.

– Vi ska ladda om inför Rögle på torsdag. Det brukar bli bra drag där nere så det ser vi fram emot, säger Friberg avslutande.