Uppgifter: Här är SHL-klubbarnas krav på CHL

SHL-klubbarna vill se förändringar i CHL.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Champions Hockey Leagues framtid i nuvarande format är i dagsläget oviss.

Det nuvarande avtalet för turneringen löper ut efter nästa säsong och tidigare har schweiziska NZZ rapporterat att ett kraftigt försämrat erbjudande om förlängning av avtalet har nobbats av CHL-ledningen.

Tidigare har Expressen rapporterat att SHL-klubbarna vill minska antalet lag i turneringen och nu rapporterar Aftonbladet att de svenska klubbarna vill att turneringens grundserie ska vara färdigspelad innan SHL-premiären.

Vill se "Final Four"-helg

Därtill de svenska ägarklubbarna Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71, Linköping och Luleå se ett nerbantat slutspel, med en kvartsfinal och därefter en "Final Four"-helg där turneringen avgörs med semifinaler och final.

I den frågan ska även finska klubbar vara inne på samma linje som klubbarna i Sverige, rapporterar Aftonbladet.

– Vi (ägarklubbarna) har ett avtal som går ut 2028 och tycker att det är bra att se över formatet. En tillspetsning av tävlingen är intressant, men det måste också hänga ihop med rättighetsersättningar och andra delar. Det är inte så enkelt som att bara ändra formatet. Vi (ägarklubbarna och övriga SHL-klubbar) har diskuterat hur den optimala modellen skulle kunna se ut, och nu ligger bollen hos CHL, säger Frölundas klubbdirektör Christian Lechtaler till Aftonbladet.

Ser gärna en fortsättning för CHL

Lechtaler är tydlig med att han gärna ser en fortsättning för CHL.

– Ja, för Frölunda är det givet. Vi tror på idén att möta klubbar från andra nationer. Det är ett bra sätt att utveckla spelare, ledare och hela organisationen. Samtidigt är det resurskrävande, med resor och ytterligare matcher, så man måste hitta rätt balans.

Den här säsongen finns fyra svenska klubbar med i turneringen i form av Frölunda, Rögle , Skellefteå och Växjö . De svenska klubbarna har lottats att mötas redan i åttondelsfinalerna , där Rögle ställs mot Skellefteå och Frölunda spelar mot Växjö.