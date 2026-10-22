Leksand stäms på en halv miljon kronor

Leksand stäms på närmare en halv miljon kronor.

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Nyhetsbyrån Siren rapporterar att Leksands IF Ishockey AB har stämts på 488 660 kronor av konkursboet efter en tidigare sponsor.

Företaget betalade ut summan till klubben bara veckor innan man gick i konkurs, enligt konkursförvaltaren Henric Schef. I stämningsansökan till Uppsala tingsrätt skriver advokaten att betalningarna var otillbörliga och gynnade Leksand framför andra som den tidigare sponsorn var skyldiga pengar.

Leksand gjorde stort plusresultat förra säsongen

Betalningarna ska ha gjorts förra året. Enligt förvaltaren drabbades företaget hårt av batteriföretaget Northvolts konkurs förra året.

”Leksand kände till eller borde ha känt till konkursbolagets insolvens och de omständigheter som gjorde betalningarna otillbörliga. Leksand hade vid betalningstillfällena kännedom om konkursbolagets betalningssvårigheter”, skriver Henric Schef, enligt Aftonbladet .

Leksand har tidigare brottats med stora ekonomiska bekymmer, men gjorde under förra säsongen ett plusresultat på 7,5 miljoner före skatt . Säsongen dessförinnan gjorde man ett minusresultat på 19,5 miljoner kronor.