Emil Djuse gör sin säsongsdebut imorgon mot Djurgården.

Svenska mästarna har startat säsongen utan sin guldback Emil Djuse. Prognosen var att han skulle vara tillbaka i slutet av oktober, och nu ät tiden inne.

Imorgon mot Djurgården kommer 32-åringen göra sin säsongsdebut förklarar han för Folkbladet. Han väntades sedan också vara tillgänglig för spel till lördagens rivalmöte mot Björklöven .

– Det är jäkligt kul. Det har varit en lång väntan och en lång försäsong, så det ska bli kul att dra igång, säger han.

Under fjolårets slutspel stod Djuse för fyra mål, vilket var fyra mål mer än under hela grundserien och hans senaste "riktiga" match i Skellefteåtröjan var när klubben tog sitt femte SM-guld.

– Jag är väldigt spelsugen. Det har gått väldigt lång tid sedan jag spelade senaste här och jag har bra minnen från min senaste match, säger han till Folkbladet.

Emil Djuse: "Det var maximal otur"

Det var under en internmatch på försäsongen som Djurse fick ett skott på foten som var värre än vad de trodde. Efter röntgen stod de klar att han hade fått en fraktur och läkningstiden blev längre.

– Det var maximal otur, skulle jag säga. Det var inte det värsta skottet man har fått på foten, men den tog värre än den kändes från början. Det gick från att vara lite dag-till-dag, eller kanske någon vecka, till att bli sex till åtta veckor i stället. Det var väldigt segt, men det skedde ändå på en hyfsat bra tid på säsongen i och med att det hände i augusti. Jag har missat en del, så klart, och man blir jäkligt sugen på att spela när man får sitta på sidan och titta på, men det är jäkligt mycket kvar av säsongen, säger han.

Tillbaka för Skellefteå: "Ger oss muskler"

Skellefteå har startat säsongen bra och ligger i toppen av tabellen, precis som förväntat. När Djuse nu är tillbaka har Skellefteå sju backar spelredo och på lördag spelas det heta derbyt mot Björklöven. Backtränaren Pierre Johnsson är glad över att ha Djuse tillbaka.

– Han ger oss muskler, stopp i spelet i egen zon, bra passningsspel och är en back som är med i rushen i offensiven. Han ger oss väldigt mycket, helt enkelt.