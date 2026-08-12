Tror mycket på nye DIF-löftet: "Häftigt"

Liam Pettersson har värvats in till Djurgården.

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Redan i april kunde hockeysverige.se avslöja att Djurgårdens IF Hockey gjort klart med Liam Pettersson. Backen som spelat sig till en status som ett av Växjös största löften, och som är aktuell inför Junior-VM 2027.

Nu är 19-åringen en del av den backsida som stockholmsklubben spikat inför SHL-säsongen. En plats där löftet är tänkt att utmana övriga sju backar om speltid, för att slå sig in på seniornivå. Detta, med mer, förklarar också Marcus Due-Boje när han nu pratar om balansen där bak.

– Jag tycker om att vi har lite uppsida. Därför tyckte jag att det var viktigt att vi fick in en häftig juniorback som vi tror mycket på som i lugn och ro kan jobba sig uppåt och i sin takt. Jag tror att Liam (Pettersson) kommer att få en jättebra möjlighet att visa vad han går för också, säger sportchefen på lagets egna sajt.

"Svårt att se nån annan värvning som varit bättre"

Samtidigt har Djurgården en utmaning framför sig efter ett år där Magnus Hellberg ofta behövde stå på huvudet. Trots det var det endast HV71 som släppte in fler mål i hela SHL.

– Vi har en stabil grupp med Jeppe, ”Holma”, ”Siss” och ”Gurra” och så kunde vi addera med Lucas som kanske är den största backfisken som var i år, tror jag. I alla fall med svenskt pass. Och så blev det Brouillard och jag har svårt att se nån annan backvärvning i juli som varit bättre än den då. Det får vi se, säger Due-Boje.

Sportchefen fortsätter också hylla NHL-draftade Pettersson.

– Det känns häftigt med Liam. Sedan är det en chansning som kommer att ta tid. Jag tror att det är viktigt precis som på forwardssidan att nånstans kommer konkurrensen organiskt (internt) och så ställer man krav på att de gör bra saker varje dag och är nyfikna, säger Due-Boje.