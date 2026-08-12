Fick lämna Färjestad – klar för HV71

Patrik Hansen byter Färjestad mot HV71.

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"Vi kommer inte förlänga utan ser över organisationen lite grann."

Förklaringen, i VF, kom från Rickard Wallin när det stått klart att Patrik Hansen skulle lämna Färjestad BK efter fyra år. Tillsammans med sportdirektören och Erik Wilderoth har scouten utgjort trion som ansvarat för spelarrekryteringarna i SHL-klubben, men där och då började jakten på nästa kapitel.

Nu bekräftar HV71 att 39-åringen flyttar hem till Jönköping för en roll som scout och analytiker.

– Vi vill fortsätta utveckla och stärka vårt arbete kring scouting och rekrytering, och där kommer Patrik att få en viktig roll. Han har flera års erfarenhet från SHL och har arbetat i organisationer med höga krav på scouting och spelarutvärdering både internt och externt. Framför allt får vi in en person som är noggrann, driven och som har ett stort intresse för att följa och värdera spelare, säger sportchefen Johan Hult.

– Vi vill fortsätta utveckla och stärka vårt arbete kring scouting och rekrytering, och där kommer Patrik att få en viktig roll, tillägger han.

Scouting i Sverige och internationell, tillsammans med stöttning i data/analys i herrlaget blir Hansens uppgift. Sedan tidigare har han även haft en scoutroll i Djurgården. Det mellan 2015 och 2022.