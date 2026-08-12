Slår tillbaka: Är inte en ful spelare

Andro Kaderli har bytt Leksand mot Skellefteå.

Foto: Bildbyrån (montage).

Med 76 utvisningsminuter var Andro Kaderli näst värst i hela SHL under 2025/26. Det som den där jobbiga talangen, utan respekt i närkamper. Men det hela fick också konsekvenser.

I februari möttes Leksands IF 21-åring av en hatstorm efter att han fått både matchstraff och avstängning. Tacklingen mot Brynäs Axel Andersson skapade rejält med känslor, och hans dåvarande klubb fick sätta ner foten i sina kanaler.

”Leksands IF vill härmed tydligt och kraftfullt markera att vi tar avstånd från all form av hat, hot och trakasserier", skrev man bland annat.

Nu, med försäsongen igång i nya laget, Skellefteå AIK, uttalar sig Andro Kaderli om det hela.

– Jag tänker inte så mycket om det. Det är ny säsong och glömt nu, säger han till Norran.

Slår tillbaka: Inte en ful spelare

Samtidigt slår schweizaren tillbaka mot att han skulle vara en ful spelare.

– Nej, jag är en hårt jobbande powerforward. Inte ful, säger han till Norran och fortsätter:

– Självklart kan olyckor ske, men det är aldrig mitt mål att göra illa någon. Jag försöker bara spela hårt.

Avtalet är skrivet till 2028 och kommande säsong blir Kaderlis andra från start i SHL.

– Jag försöker visa att det var rätt val att värva mig. Jag dyker upp och ger 100 procent varje dag, säger han.