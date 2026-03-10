Djurgården klara för SM-slutspel – efter jättevändning

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården låg under 2-4 mot Växjö inför tredje perioden.

Sedan gjorde DIF fyra mål på drygt elva minuter för att vinna med 6-4.

Därmed säkrar Djurgården också en plats i SM-slutspelet.

Djurgården vände och vann mot Växjö för att säkra slutspelsplatsen. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Eftersom att både Timrå och Linköping förlorade under tisdagskvällen hade Djurgården chansen att säkra slutspelsplatsen vid seger mot Växjö.

Inför den tredje perioden såg det däremot mörkt ut för hemmalaget på Hovet. Växjö satt i förarsätet och ledde med 4-2 efter ett hattrick av Felix Robert. I tredje perioden vände dock DIF upp och ner på tillställningen.

Ludvig Rensfeldt reducerade till 3-4 efter åtta minuters spel i perioden. Sedan kvitterade Håvard Salsten till 4-4 i powerplay sedan Brian Cooper blivit utvisad för en crosschecking. Sedan blev Cooper utvisad igen med bara fyra och en halv minut kvar att spela – då fick han dock ett större straff. Cooper fick matchstraff för en knätackling på DIF:s storlöfte Viggo Björck och Djurgården fick avsluta matchen med fem minuter i powerplay.

Joey LaLeggia sköt då segermålet för 5-4 innan Håvard Salsten punkterade matchen med 6-4 i tom kasse. Djurgården gjorde fyra mål inom loppet av 11:24 minuter för att gå från 2-4 till 6-4.

– Det är så stark karaktär av oss att komma tillbaka. Grymt jobb av allihop, säger Salsten till TV4 efter segern. .

Besvikelse i Växjö: ”Det är bedrövligt”

I Växjö var det däremot ledsna miner över att ha tappat ledningen till förlust.

– Det är bedrövligt. Jag är ruskigt besviken. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi ger dem chansen att komma tillbaka. Vi drar på oss utvisningar. Det är inte så här vi vill uppträda, säger stjärnan Dennis Rasmussen till TV4 och fortsätter:

– Det blir frustrerat. Så får det inte bli. Jag vet inte, det är bitter smak i munnen.

Segern innebär att Djurgården nu är klara för SM-slutspelet som nykomlingar i SHL. De ligger just nu nia på 70 poäng och har fyra poäng upp till Färjestad och Malmö som just nu har hemmplansfördel i en framtida åttondelsfinal. Djurgården avslutar grundserien med en bortamatch mot Frölunda samt en hemmamatch mot Skellefteå.

Djurgården – Växjö 6–4 (1-1,1-3,4-0)

Djurgården: Håvard Salsten 2, Anton Frondell, Charles Hudon, Ludvig Rensfeldt, Joey LaLeggia.

Växjö: Felix Robert 3, Manuel Ågren.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects