Ilskan i Djurgården: ”Ja, men herregud”

Djurgårdens Robert Kimby tappade humöret sent i tisdagens 3–2-seger mot Växjö. I TV4 får han sedan medhåll gällande upprinnelsen till 2–2.

– Ja, men herregud, det är ju klart det är en crosschecking, säger kommentatorn Åke Unger.

Robert Kimby och August Berg. Foto: Bildbyrån/Jons Ljungdahl och TV4 (skärmdump).

Philip Holm blev den stora tisdagshjälten för Djurgården när han skickade in 3–2 i förlängningen mot Växjö, men med tio minuter kvar av tredje var tongångarna helt annorlunda.



Stockholmarna hade en 2–0-ledning in i sista akten när två puckar trillade in på kort tid och i båset kunde man då se hur huvudtränaren Robert Kimby skrek på domaren för en förklaring. I upprinnelsen till kvitteringen hade nämligen August Berg fått en klubba i ansiktet av Växjös Eemeli Suomi. Samma spelare som sedan täckte Magnus Hellberg vid Joel Perssons skott.



När reprisen sedan rullas i TV4 blir det tydligt att Suomi crosscheckade Berg nere i hörnet.



– Ja, men herregud, det är ju klart det är en crosschecking. Det missade domarna, säger kommentatorn Åke Unger i sändningen och fortsätter.

– När vi ser reprisbilderna förstår man Kimbys reaktion.



Djurgårdens andra målskyttar i matchen var Joe Snively och Anton Frondell.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects