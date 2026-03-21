Josefsons tårar: ”Det är svårt att samla tankarna”

Djurgårdens första säsong tillbaka i SHL är över. Då tog känslorna över när Jacob Josefson försökte samla tankarna i TV4.

– Det är såklart surt att förlora, men det jag någonstans tar med mig är den här gruppen människor, säger veteranen efter comeback-säsongens slut.

Jacob Josefson i tårar efter uttåget med Djurgården. Foto: TV4 och Bildbyrån (montage).

När Djurgården säkrade uppflyttningen till SHL stod Jacob Josefson i kostym och firade som assisterande sportchef. Idag, när första säsongen i högstaligan tog slut, började tårarna rinna. Detta då Malmö dragit det längsta strået i åttondelsfinalen av SM-slutspelet.

– Det är såklart surt att förlora, men det jag någonstans tar med mig är den här gruppen människor. Vi har blivit så sjukt tajta under säsongen. Det är så sjukt många olika karaktärer som är helt underbara att vara med. Jag önskar att vi kunde ta det här lite längre, men vi har börjat bygga på något bra, tagit vidare från förra året, det dem startade… börjar Josefson i TV4.

Den sensationella comebacken, tre år efter besked om slutet på karriären, gav 34 matcher för 35-åringen. De tre matcherna i slutspelet kom dessutom efter två månaders ny skadefrånvaro för Josefson. Något som stoppat både honom och nära vännen Marcus Krüger under slutspurten.

Orden om Krüger: ”Han är helt otrolig”

Den jämngamle lagkamraten sitter på ett utgående avtal, och ännu är det oklart om han kommer att komma tillbaka.

– Krüger också, som inte får vara med idag… det är den bästa lagkaptenen jag har haft. Han är helt otrolig. Det är svårt att samla tankarna nu. Det är mycket känslor, säger Josefson om Krüger.

– Jag känner så mycket för den där gruppen där inne, och alla som varit med och bidragit. Personligt också, att få vara med om en resa som jag kanske inte trodde var möjlig igen… att få vara med och spela, för mig har det varit otroligt. Att få vara på isen och vara i omklädningsrummet, det är få förunnat.

TV4: Vad har det betytt för dig personligen, att vara tillbaka?

– Det har betytt jättemycket. Jag har fått göra något som jag inte trodde jag skulle få göra igen. Jag är sjukt tacksam mot Djurgården att jag fick chansen. Sen har det varit ett år där jag fått kämpa genom mycket också, men all stöttning jag fått, det är inget man tar för givet, men det är helt fantastiskt.

Jacob Josefson har själv kontrakt med DIF till 2028.

