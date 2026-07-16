Forwardslöftet byter Djurgården mot WHL

Arvid Drott byter Djurgården mot WHL-spel. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

I slutet av juni valdes sex svenska talanger i CHL:s importdraft . Något som ofta brukar vara en fingervisning till nästa steg, bort från Sverige. Nu står det också klart att Djurgårdens IF Hockey Arvid Drott flyttar över Atlanten för att spela i WHL-laget Medicine Hat Tigers.

Klubben där årets draftetta, Gavin McKenna, tidigare spelat, gick ut med nyheten under onsdagen. Något som innefattar ett "Scholarship and Development Agreement."

– Vi är glada över att välkomna Arvid. Han är en kraftfull skridskoåkare med fart och styrka för att skapa separation. Han bidrar med skicklighet och stabilitet i sitt spel, spelar hårt och är effektiv längs sargerna och i kamper om pucken. Hans sätt att skydda puck, känsla och instinkter runt nätet kommer att göra honom till ett värdefullt tillskott till vår grupp, säger assisterande general managern Bobby Fox i ett uttalande.

Valdes av Florida Panthers i draften 2025

Den snart 19-årige Arvid Drott valdes av Florida Panthers i sjätte rundan av NHL-draften 2025. Därefter följde ytterligare en säsong med Djurgårdens U20, där han återigen fick lyfta bucklan som svensk juniormästare.

I mars blev det också en SHL-debut för Arvid Drott. En belöning för resan hela vägen från U16 efter flytten från Tumba 2022.

Medicine Hat Tigers blev mästare i WHL 2025, men följde upp det med en förlust i konferensfinal den gångna säsongen. Senaste svensk att spela för klubben i den nordamerikanska juniorligan var Linus Nässén, 2017 till 2019. Även han var draftad av Florida Panthers, och fick sedan igenom en flytt till SHL och Växjö.