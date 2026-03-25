DIF:s besked: Stjärnförvärvet lämnar klubben

Oliver Kylington är en av dem som lämnar Djurgården efter uttåget i play-in till slutspelet.

På onsdagen står det klart att man säger farväl till fem spelare.

Oliver Kylington, 28, kom tillbaka till SHL och Djurgården i höstas och hann göra 28 matcher i sin återkomst till Sverige. Nu är den korta återkomsten över – då han inte blir kvar till nästa säsong.

– Kylington kom in under hösten och gjorde oss tuffare med sin NHL-erfarenhet. Han betydde mycket i omklädningsrummet, men hade otur med långdragna skador som höll honom borta och som gjorde att han inte fick någon kontinuitet. Med det sagt var han ett fantastiskt tillskott i gruppen, säger Wikegård om Kylington till klubbens hemsida.

260312 Djurgårdens Oliver Kylington under ishockeymatchen i SHL mellan Frölunda och Djurgården den 12 mars 2026 i Göteborg.

”Vi hade inte kunnat kräva mer av Joey”

När det nu står klart att den tidigare NHL-backen inte blir kvar i Djurgården till nästa säson, gäller det även fler spelare. Inte heller Joey LaLeggia, Oula Palve, Samuel Solem eller Valtteri Pulli blir kvar. För Joey LaLeggia är karriären helt över nu och den poängstarka backen väljer istället en karriär som spelaragent.

– Joey LaLeggia kom hit och gjorde exakt det som vi hade förväntat oss. Han spelade stort, han spelade kaxigt och han gav oss det ”swag” som vi behövde. I powerplay var det han som vågade ta ansvar och som klev fram när det var som skakigast. Vi hade inte kunnat kräva mer av Joey och vi önskar honom ett stort lycka till i hans nya karriär.

Därmed gjorde LaLeggia sin sista hockeymatch på proffsnivå i Malmö när man åkte ur i sista och avgörande åttondelsfinalen mot Malmö Redhawks.