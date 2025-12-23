DIF om Krügers framtid: ”Då kommer han fatta sitt beslut”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgårdens lagkapten Marcus Krüger, 35, har ett utgående kontrakt.

Nu meddelar Niklas Wikegård att lagkaptenen kommer avvakta med att ge besked om sin framtid tills säsongen är slut.

– Allt fokus för vår kapten är här och nu med målet att avsluta säsongen på bästa möjliga vis med Djurgår’n. När säsongen sen är färdigspelad kommer han att fatta sitt beslut, säger sportchefen till klubbens hemsida.

Framtidsbeskedet dröjer, meddelar Djurgården. Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF fick tillbaka Marcus Krüger inför säsongen 2022. Den tidigare tvåfaldige Stanley Cup-mästaren kom hem till ett lag som trillat ur SHL – och hade sedan problem att ta sig tillbaka. Men som bekant är man nu tillbaka i SHL, och har stått för en minst sagt godkänt säsongsstart.

Wikegård: ”Allt fokus för vår kapten är här och nu”

Men för spelaren själv, vars kontrakt går ut i vår, är det inte säkert ännu att han kommer att spela vidare. För på tisdagen meddelar Niklas Wikegård, sportsligt ansvarig i DIF, att Krüger tar beslutet först efter säsongen.

– Vi har haft bra diskussioner under hösten kring hur vi ser på framtiden. Krüger har varit tydlig med att han vill spela klart säsongen, för att därefter ta tid att i lugn och ro känna efter hur kroppen mår, säger Wikegård i ett uttalande och fortsätter.

– Allt fokus för vår kapten är här och nu med målet att avsluta säsongen på bästa möjliga vis med Djurgår’n. När säsongen sen är färdigspelad kommer han att fatta sitt beslut.

Trots vissa skadeproblem, har Krüger spelat 22 matcher denna säsong och samlat ihop tio poäng varav tre mål.

Source: Marcus Krüger @ Elite Prospects