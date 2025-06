KLART: NHL-erfarne backen till DIF: ”Har allt”

Det har varit en illa bevarad hemlighet under en längre tid.

Nu bekräftar Djurgården att Gustav Lindström flyttar hem till Sverige för att spela i klubben.

– Det här är en spelare som egentligen har allt, säger Niklas Wikegård.

Gustav Lindström i Montréal Canadiens. Foto: Bildbyrån/Eric Bolte.

Inför sommarens hektiska övergångsperiod har både TV4 Sport och Hockeynews rapporterat att Gustav Lindström plockats in som förstärkning i Djurgården, inför första säsongen i SHL, efter uppflyttningen. Detta tillsammans med AHL-kollegan, Magnus Hellberg.



Nu har stockholmsklubben bekräftat att den förstnämnde skrivit på.



– Gustav är en jättespännande spelare som har erfarenhet av internationell hockey på alla nivåer. Samtidigt är han fortfarande i en fantastiskt fin ålder, och vi känner att med honom får vi något att bygga runt över tid. Vi är väldigt glada över att Gustav hittat hem till sitt kära Djurgår’n till sist, kommenterar Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård på lagets sajt under torsdagen.

Femårskontrakt: ”Kan bli en stomspelare över många år”

Kontraktet är skrivet till 2030 och innebär att den 26-årige backen vänder hem till Sverige efter totalt 174 NHL-matcher över fem säsonger, men även 104 i AHL, där Lindström spelade under hela 2024/25-säsongen.



– Det här är en spelare som egentligen har allt, men som definitivt kan släppa lös sitt offensiva spel ytterligare. Vi ser att Gustav kan bli en stomspelare för Djurgår’n över många år framåt, säger Wikegård.



Lindström är från Östervåla, men har en stark koppling till Djurgården, trots att det var via Almtuna och Frölunda som han slog sig in i juniorlandslagen och fick chansen i NHL.



– Jag är så sjukt glad och stolt över att ha skrivit på för Djurgår’n! Jag kommer ihåg när jag var yngre och kollade hockey på Hovet med polarna. Emellanåt kunde vi bara kolla på varandra och säga ”tänk att få spela här”, berättar Gustav Lindström själv och fortsätter;

– Nu är den dagen här. Det ska bli sjukt roligt och jag är laddad på nästa säsong tillsammans med er. Fram till dess hoppas jag att ni har en fantastisk sommar, så ses vi på Hovet i höst!