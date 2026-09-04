Går i Juustovaaras fotspår? "Har bevisat det"

David Lövgren försöker slå sig in i Luleå-laget.

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Under förra året slog Casper Juustovaara Karlsson igenom ordentligt i Luleå Hockey. Trots sin storlek nådde löftet 34 matcher i SHL, och var också med och säkrade Juniorkronornas första JVM-guld sedan 2012. Nu kan jämnårige David Lövgren gå i hans fotspår.

Den 19-årige forwarden har imponerat på SHL-staben i Luleå och får nu även ta emot lovord inför seriestart.

– Hur smart han är. Både med och utan puck, säger assisterande tränaren Antti Alamäki när NSD frågar vad som imponerat mest.

– Det är en mogen och pålitlig spelare som går in hårt i alla situationer – trots att han inte är så stor. Sedan är han ju en av våra absolut snabbaste spelare och duktig i de trånga ytorna.

Kiruna-killen blev poängkung i U20-laget förra året, men är tre centimeter kortare än Juustovaara Karlsson, alltså 173.

– Har man en bra skalle och håller upp blicken kan man undvika många problem och han har bevisat att han klarar av det här. Det är bara att hoppas att skadeproblemen som har bromsat hans utveckling under junioråren är historia, säger Alamäki.

På jakt efter en JVM-plats: "En av mina styrkor"

David Lövgren fick spela intill Joona Koppanen och Markus Nurmi i torsdagens 2–1-seger möt Björklöven , och lyckades också skapa några chanser. 19-åringen själv menar att han bara försöker göra sin grej för att även få chansen i SHL. Debuten väntar han fortfarande på.

– Att vända bort motståndare är en av mina styrkor och jag är inte rädd för att ha någon i ryggen, men jag försöker vara snabb i både tanken och fötterna och undvika att hamna i problem, säger Lövgren själv om det fysiska spelet.

I slutet av augusti var David Lövgren även en av spelarnas som testades av Magnus Hävelid i Juniorkronorna. Luleå-talangen lämnade samlingen med tre assist över de fyra matcherna och kan därmed ha stärkt sina JVM-aktier. Matcher som följde upp landslagsdebuten i fjol, då i U19-truppen.