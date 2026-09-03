Mathias Bromé låg bakom vändningen mot Björklöven.

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NHL-meriterade Joona Koppanen har redan visat sig vara ett nyttigt tillskott i Luleå Hockey. Inte minst i de avgörande momenten i slutet av matcher. Tidigare under försäsongen, mot Kärpät, var det den nye stjärncentern som kvitterade sent och sedan spelade fram Oliwer Sjöström till förlängningsavgörandet (4–3), och idag blev han viktig igen.

IF Björklöven, som i sin senaste träningsmatch vunnit med 1–0 mot Skellefteå, såg länge ut att upprepa sin nolla. Men denna gång kom en uppryckning från nykomlingarnas SHL-motstånd. Mathias Bromé var den som stötte in pucken, med fyra minuter kvar av andra perioden, efter fint förarbete av Valtteri Puustinen och Pontus Andreasson.

Lenni Killinen, som tryckt in "Lövens" 1–0 redan i matchminut två, fick sedan se hur Bromé och Joona Koppanen kombinerade i en kontring för att avgöra matchen. Drygt två minuter återstod då av mötet och gästerna från Umeå hade powerplay. Chansen kom dock åt andra hållet när Koppanen petade loss pucken vid egen blålinje.

– Det är ett steg framåt för oss. Vi är mer intensiva i vårt spel, vi vinner mer puckar och vi skapar mer också. Förra matchen hade vi mycket zontid, men det kan se bra ut utan att det händer så jättemycket. Idag hade vi mer attack mot mål och backarna hittade fler avslut. Det gäller att vi bygger på det, säger Mathias Bromé om matchen i Luleås egna kanaler.

Skotten slutade 26–24 till hemmalagets fördel, vilket innebar att Frans Tuohimaa klev av isen med 24 räddningar för Björklöven.

Luleå – Björklöven: 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

Luleå: Mathias Bromé, Joona Koppanen.

Björklöven: Lenni Killinen