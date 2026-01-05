SHL-talangen nära utlåning: ”Han behöver spela”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Speltiden har varit knapp för David Granberg i Luleå den här säsongen.

Nu är han detaljer från att lånas ut till MoDo.

– Vi ser alla att han behöver spela mera, säger Luleås vice general manager Ulf Engman till NSD.

David Granberg.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Under måndagen avslöjade Hockeynews att David Granberg är aktuell för en utlåning till MoDo i Hockeyallsvenskan.

Det bekräftas nu av Luleås vice general manager Ulf Engman i NSD.

– Det är i huvudsak från honom det kommer men så klart är det en dialog vi haft och vi ser alla att han behöver spela mera, säger Engman till tidningen.

”Kan göra färdigt lite när som helst”

Sedan Luleå stärkte upp forwardssidan med Brendan Shinnimin, Linus Omark och Ben Tardif har speltiden i SHL varit synnerligen knapp för forwarden. De senaste fem matcherna har 20-åringen inte fått någon speltid alls. Om utlåningen går i lås kommer det att handla om en korttidslösning, skriver NSD.

– Vi börjar med att spela match i morgon (tisdag) och sen får vi se om vi har alla friska. Vi kan göra färdigt lite när som helst så länge det är de villkor vi vill ha i avtalet, säger Engman.

Den här säsongen har Granberg, som spelade JVM med Juniorkronorna förra säsongen, producerat fem poäng (1+4) på 31 matcher. Under säsongen har han snittat drygt åtta och en halv minut i istid per match, vilket är nära två minuter mindre än vad han snittade under förra säsongen i grundserien.

