Därför valde skyttekungen Färjestad

Han öste in mål och poäng i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Till nästa år ska Mikkel Øby-Olsen ta steget till SHL och Färjestad.

— Jag pratade med Cam och han var väldigt sugen på att jobba med mig och hjälpa mig att ta nästa steg, säger norrmannen till Hockeysverige.se.

Mikkel Øby-Olsen jublar efter ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Almtuna och Modo den 6 mars 2026 i Uppsala.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Almtuna förvånade många den här säsongen när de undvek en bottenstrid. Det blev till och med en åttondelsfinal mot Oskarshamn, där de däremot åkte ut mot Oskarshamn efter två raka förluster. Den framgångsrika säsongen var mycket tack vare utväxlingen på deras unga killar.

Framför allt Lucas Stockselius och Mikkel Øby-Olsen som bar laget offensivt.

— Det har varit en bra säsong. Vi var bottentippade väldigt tidigt, i Almtuna som grupp var det kul att motbevisa dem. Vi hamnade ändå åtta, nia, det var en stark säsong av oss, säger norrmannen.

De båda spelade tillsammans under i princip hela säsongen och kemin var påtaglig genom alla 52 omgångarna.

— Vi hade en otroligt rolig grupp med en sjukt bra lagsammanhållning. Det var kul att Stockselius och jag blev en så bra duo. Vi spelade alla försäsongsmatcher och alla matcher tillsammans. Vi hittade varandra som jag vet inte vad, det var med ögonen stängda. Det är så när man är ett ungt gäng som vill framåt.

Vann skytteligan i Hockeyallsvenskan

Mikkel Øby-Olsen landade till slut in på 28 mål den här säsongen, vilket var flest av alla i hela ligan. Totalt blev det 48 poäng på 52 matcher för norrmannen, i princip en dubblering mot hans tidigare personbästa.

Trodde du att du skulle göra så många mål?

— Nej, eller jag gjorde mycket mål på försäsongen också. Vi skämtade om att inte ta slut på målen på försäsongen men de tog inte slut. Det blev många den här säsongen. Jag har alltid gillat att göra mål så det är bara kul.

Lucas Stockselius var en bra radarpartner den här säsongen.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Succén gav också eko som nådde ända till större klubbar. Under en stor del av säsongen snackades det mycket runt den skickliga forwarden där det uppgavs vara en dragkamp om hans signatur till nästa säsong.

Men trots bruset fortsatte han att leverera – och till slut föll valet på Färjestad.

— Jag fick bra hjälp av agenter, nära och kära. Det var en kul grej att många hörde av sig. Sen till slut svetsade vi ner det till ett par lag, och det känns bra och tryggt i Färjestad.

Därför valde Mikkel Øby-Olsen Färjestad

Tidigare har 23-åringen även spelat för Oskarshamn och Huddinge i Sverige. Nu väntar hans första stora klubb på SHL-nivå där tanken är att han ska etablera sig i högsta ligan nästa säsong.

— Jag tycker att sedan första snacket med Wallin hade han en bra bild av mig som hockeyspelare. Han såg mig på samma sätt som jag gör. Jag pratade också med Cam och han var väldigt sugen på att jobba med mig och hjälpa mig att ta nästa steg. Det känns som en trygg och stabil organisation.

Vad hoppas du på för roll nästa säsong?

— Det är klart att man får jobba sig upp lite, det är många bra spelare i laget. De gillar mina kvalitéer i powerplay, mitt skott och mina skills. Det är klart att det kommer bli lite jobb att bevisa att jag ska ha en sån roll.

Mikkel Øby-Olsen öste in poäng och mål i Almtuna den här säsongen.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Just Färjestad är alltid en av de stora favoriterna inför säsongen. Värmlänningarna har förvisso åkt ut i kvartsfinal de senaste åren, men det är allt som oftast ett av de mest stjärnspäckade lagen. Inte minst på forwardssidan.

Nu siktar Mikkel Øby-Olsen på att successivt ta en ledande offensiv roll i laget.

— Jag ser det som en rolig utmaning. Det var inte som att jag kom in i Almtuna och spelade i första direkt. Jag började i tredje och jobbade mig uppåt. Det är inget nytt för mig utan jag tror att det är bra för karriären att få kämpa extra och hårdare.

Kan få spela VM med Norge

Målet under sommaren är nu att lägga på sig några kilo till, för att vara mer redo för den ökade fysiken i SHL. Men Mikkel Øby-Olsen har först ett annat mål – att slå sig in i Norges VM-trupp.

Forwarden är nu med och spelar med landslaget och hoppas gå hela vägen till turneringen i Schweiz.

— Vi får se. Spelare kommer in och ut inför VM. Jag hoppas att jag går så långt som möjligt. I den bästa av världar.

Hur häftigt hade det varit att ta sig hela vägen in i den truppen?

— Det hade så klart varit väldigt kul. VM är något man har kollat på i alla år som barn. Det är många bra spelare i Norge nu, tuff konkurrens. Jag ska göra mitt bästa och visa hur långt det tar.

Just Färjestad har också varit en Norge-koloni under många år. Det har funnits flera norska spelare som har blivit stora profiler i klubben. Just nu är inte minst deras jättetalang Mikkel Eriksen på väg in i A-laget.

— Det har varit så. Jag som har bott nära gränsen har sett mycket Färjestad under uppväxten. Det har alltid varit tre till fyra norska spelare i A-laget, jag tror de gillar det i Färjestad.

Source: Mikkel Øby-Olsen @ Elite Prospects