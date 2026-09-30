Efter 180 dagar – stjärnvärvningen är spelklar

Peter Cehlárik är spelklar för Växjö. Foto: Bildbyrån (montage).

Växjö Lakers Peter Cehlárik nya stjärna har inte fått vara i Sverige på 180 dagar och har missat inledningen på SHL. Precis som Örebro Hockeys David Quenneville han varit tvungen att vara utanför Sverige på grund av skattetekniska skäl. Den slovakiska forwarden var förra säsongen i Leksands IF och valde att plocka ut sin "sign-off" i samband med flytten till Växjö.

Nu är han tillbaka på is med sitt nya lag och är redo för match på torsdag mot IF Björklöven. Idag tränade han i samma kedja som Sebastian Strandberg och Hugo Gustafsson, rapporterar Smålandsposten.

– Jag tycker att deras tempo passar bra ihop. De olika karaktärerna som finns hos de olika spelarna borde, i min fantasi, kunna fungera bra. Därför ger vi det chansen och sedan får vi smaka på det. Tycker vi att det smakar gott fortsätter vi och tycker vi att det smakar mindre gott i munnen får vi hitta en annan lösning, säger Växjö Lakers tränare Björn Hellkvist till tidningen.

Peter Cehlárik går direkt in i powerplay

Växjös powerplay har varit bra under de fyra första matcherna och de ligger på andraplats efter HV71 med 41,67% i spelformen. Trots detta går Cehlárik direkt in i den andra powerplayuppställningen.

– Jag vill använda Peter i båda spelformerna i special teams. Han är duktig på att döda utvisningar och en jäkligt bra kraft i powerplay. Utöver det är han en välutbildad, smart hockeyspelare som spelar en hållbar elithockey. Han är bra på de små grejerna, säger Björn Hellkvist.

Började säsongen hemma i Slovakien

Eftersom Cehlárik varit tvungen att vara utanför Sverige började han säsongen på hemmaplan i den Slovakiska ligan. Tre matcher hann spelas för laget Vlci Zilina som ligger där han är uppväxt. På dessa tre matcher gjordes ett mål och två assister. Cehlárik spelade även i två CHL-matcher för Växjö på bortaplan där han noterades för två assist.