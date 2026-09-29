Märkliga bilderna: "Vet inte vad som hänt?"

Erik Källgren tvingades kliva av. Foto: Bildbyrån

Brynäs IF tog under tisdagskvällen emot Timrå IK i säsongens andra hemmamatch. Hemmalaget fick en bra start på matchen när Axel Andersson gjorde 1-0 i spel numerärt underläge drygt 10 minuter in i matchen.

Erik Källgren klev av

Den andra perioden blev händelsefattig och mållös. I den tredje perioden var frågan om Brynäs målvakt Erik Källgren skulle hålla säsongens första nolla. Men drygt halvvägs in i sista akten tvingades målvakten kliva av och ersättas av Magnus Chrona. Källgren fick hjälpas av isen och ut i omklädningsrummet till mångas förvåning.

När målvakten ska ha gjort sig illa var det många som hade funderingar kring.

-- Och det där är ju inga bra bilder för Brynäs och Erik Källgren. Jag hann faktiskt aldrig uppfatta vad som hände, eller när det där hände. Erik Källgren från hjälp av isen. Ni ser ju själva, någonting har hänt med Erik Källgren, säger Lena Sundqvist i TV4.

Brynäs vann till slut matchen med 1-0.