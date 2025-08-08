Därför skrev Rögle-stjärnan på ett kontrakt utan klausuler

Den svenske stjärncentern Fredrik Olofsson, 29, är sedan ett tag tillbaka klar för spel i Rögle

Kontraktet – som är skrivet över tre år, innehåller ingen klausul som kan ta honom tillbaka till Schweiz.

Nu berättar han varför.

– Jag och min fru känner att vi är här för att stanna, berättar han för Helsingborgs Dagblad.

Fredrik Olofsson i träning för sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

En av SHL:s kanske allra tydligaste förstacentrar är Rögles. Fredrik Olofsson, som återvänder till SHL efter två år i NHL och ett år i Schweiz, får av allt att döma en absolut nyckelroll i Ängelholm.

När han spelade i Oskarshamn 2020-2022 var han en av SHL:s allra bästa spelare och det där NHL-kontraktet som Dallas Stars viftade med var nog oundvikligt.

”Jag hade sajnat med Rögle”

OS-spelaren från 2022 berättar nu för Helsingborgs Dagblad om beslutet att vända ”hem”. Olofsson är nämligen från västra Skåne, trots att han inte gjort någon match för Rögle.

Något han kunde gjort redan 2022.

– Jag hade ju sajnat med Rögle där, jag hade en bra relation med Cam och Chris Abbott. Planen var Rögle, men sen kom resan till NHL. Redan då kände jag att det fanns en stor chans att hamna här någon gång i framtiden, säger han till tidningen.

”Då kan det vara en annan situation”

Nu kommer det bli minst tre år i Rögle. Om inte NHL kommer och viftar med ett nytt kontrakt.

– Står man på raketen och puckarna går in, då kan det vara en annan situation nästa sommar, om jag skulle få en NHL-chans till. Men jag och min fru känner att vi är här för att stanna, säger han.

Det är alltså inte aktuellt för centern att återvända till Schweiz eller någon annan liga. Kontraktet innehåller nämligen ingen klausul utom den obligatoriska NHL-klausulen.

– Jag har varit i många olika ligor och har tjänat bra pengar. Och i slutändan efter hockeyn kommer jag jobba ändå. Det är någonting fint i att sajna på ett ställe och tänka att det är där du kommer att vara, säger han.