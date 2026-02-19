Därför saknades Djurgårdens nyförvärv

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Samuel Solem köptes in från Östersund. Men i det som kunde ha blivit hans Djurgårdsdebut saknades den norske forwarden.

– Vi hade fyra bra matcher innan uppehållet och ville ge de grabbarna chansen, säger tränaren Robert Kimby efter 5-2-förlusten mot Brynäs.

Samuel Solem fick inte debutera för Djurgården.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en tid i Norge och Östersund återvände den tidigare Brynäsforwarden Samuel Solem i samband med deadline till SHL. Norrmannen, med 42 SHL-matcher för Gävleklubben på meritlistan, hyrdes in av Djurgården resten av säsongen och enligt Expressen kostade han 400 000 plus lönen för att få in.

Men i det som kunde ha blivit Solems Djurgårdsdebut – mot just Brynäs – saknades forwarden. Efter matchen förklarade tränaren Robert Kimby varför.

– Vi har tagit hit honom för att bredda vår trupp, men vi hade fyra bra matcher innan uppehållet och ville ge de grabbarna chansen, säger tränaren Robert Kimby på presskonferensen efter 5-2-förlusten mot Brynäs.

Så det rör sig inte om någon skada?

– Nej, nej. Han är redo. Någonstans så…vi gillar hans egenskaper och vill ha en bred trupp nu i slutet av säsongen. Vi ville spela grabbarna som gjorde det bra i matcherna innan uppehållet.

– Sen får vi se hur det ser ut på lördag (mot Timrå, reds.anm).

Brynäs besegrade Djurgården

Djurgården saknade forwards som Charles Hudon, Jacob Josefson och Arvid Costmar ikväll men gav återigen den unge forwarden Theo Stockselius chansen på tolv forwards. Dessutom var Linus Klasen med i truppen som extraforward.

Vid seger ikväll hade Djurgården passerat tabellsjuan Brynäs. Nu åkte man istället ner på niondeplats, eftersom Färjestad passerade nykomlingen.

– Vi vill vara bättre än vad vår prestation var ikväll. Brynäs var bättre i skridskoåkningen och i närkamperna. Vi får målmässigt både 1-1 och 2-3 men klarar inte av att hålla fokus. Vi behöver ha en bättre prestation.

Brynäs saknade i sin tur Nicklas Bäckström.

– Jag tror det är dag för dag där, sade assisterande tränare ”Masken” Carlsson.

Oskar Lindblom, Jakob Silfverberg, Linus Ölund, Kieffer Bellows och Bobby Trivigno gjorde Brynäs mål. Philip Holm och Oula Palve satte Djurgårdens kassar.