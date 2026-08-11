Svarar – inför kontraktets slut: "Sugen, men..."

Pär Lindholm ger svar kring framtiden i Skellefteå AIK.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.

Flera gånger om har vägarna till slut lett Pär Lindholm tillbaka till Skellefteå AIK. Både efter succén i Hockeyallsvenskan, tiden i NHL, men också det kortare äventyret i Ryssland. Nu står dock centern snart inför ett nytt val. Detta då kontraktet med SHL-klubben går ut efter den kommande säsongen.

Den 34-årige toppcentern får frågan från Norran, samtidigt som uppladdningen inför tolfte året i tröjan pågår.

– Det är ingen stor grej. En säsong tar ganska lång tid och jag känner ingen stress att få klart något nytt. Jag ska göra allt jag kan för att bidra på isen, på samma sätt som tidigare, säger Lindholm och fortsätter om huruvida det blir hans sista säsong.

– Det är klart man är sugen på att spela mer, men det är mycket som ska spela in. Det ska fungera med livet i övrigt, men just nu tycker jag det är kul att spela hockey.

Lindholms andra SM-guld kom efter 31 poäng (8+23) på 56 matcher den gångna säsongen. Sju av dessa kom i SM-slutspelet – trots endast nio spelade matcher.