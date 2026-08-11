Klar – efter nobben: "Glada att han ändrat sig"

Daniel Stolt lyckades till slut övertala Massimo Rizzo.

Foto: Icon Sportswire via AP Images och Bildbyrån (montage).

Under måndagen sipprade uppgifter ut, via Expressen , om att Kalmar HC gjort klart med Massimo Rizzo. En tänkt spetsvärvning i Daniel Stolts lagbygge. Men övergången har faktiskt varit på tapeten en längre tid.

När Hockeyallsvenskan senaste nyförvärv presenteras bekräftar sportchefen att han först fått nej.

– Massimo är en offensivt lagd spelare med intressant bakgrund. Han har spelat i ett bra collegelag och i det laget varit en tongivande spelare. Hans namn dök upp i ett tidigt skede men där och då fick vi ett nej. Vi är glada att han ändrat sig och vi ser fram mot att få räkna in honom i vår trupp, säger Stolt på lagets sajt.

– Eftersom vi haft 12 forwards kontrakterade fram till nu så kändes det som helt rätt spelare att addera, fortsätter han.

Slog sig in i AHL – blev trejdad tre gånger

Massimo Rizzo är född i Burnaby, Kanada, och har redan hunnit med en hel del i karriären. Det efter att Carolina Hurricanes valt honom i sjunde rundan av NHL-draften 2019, men också efter resan i collegeligan NCAA.

Under 2024/25 gav detta spel i AHL med Philadelphia Flyers samarbetsklubb Lehigh Valley Phantoms. Senasts kommer dock Rizzo från en rörig säsong där han trejdades tre gånger på kort tid, fört till Boston, sedan vidare till Nashville och New York.

– Jag är supertaggad på att ansluta till klubben, komma över dit och hjälpa det här fantastiska laget den här säsongen! Jag har hört väldigt mycket gott om laget, fansen och staden, och ser verkligen fram emot att komma igång, säger Rizzo själv om Kalmar.