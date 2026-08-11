Får inte vistas i Sverige – smygs in i Växjö-laget

Peter Cehlárik spelar försäsongsmatcher trots sign off-bonusen.

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Vid avskedet i Leksand fick Peter Cehlárik, till slut, ut sin sign off-bonus. Men när det nu väntar spel med Växjö Lakers ställer det hela till det. Efter att utbetalningen är gjord får nämligen spelare inte vistas i Sverige på sex månader – av skatteskäl. Därmed dröjer debuten i SHL-klubben till oktober. Detta gäller dock endast Sverige, vilket också Växjö utnyttjar.

Inför försäsongens Finlandsturné i slutet av augusti bekräftar nu Joakim Fagervall att Cehlárik kommer till spel.

– Så länge vi inte har verksamhet i Sverige kan han vara med oss. Det blir ju en process för honom när han sedan kommer hit att sätta sig in i vårt system och ta in allt det vi redan gått igenom. Han kommer att ha mycket att göra under de här resorna, säger den assisterande tränaren till Smålandsposten.

Kan matchas i CHL: "Erfarenhet av samma upplägg"

Den slovakiske stjärnan får också ta sig till Finland på egen hand, innan de dubbla mötena med Kiekko-Esbo. Därefter finns också nya öppningar för spel när CHL inleds. Det genom bortamatcher mot Adler Mannheim och slovakiska NH Nitra.

– Absolut. Jag har själv erfarenhet av samma upplägg med Toni Rajala i Luleå. Han var heller inte med oss i SHL i början men spelade CHL och deltog i ett läger i Finland. Det funkade bra för honom och det var värdefullt för både Toni och för laget, säger Fagervall.

Under sina två sista säsonger i Leksand kunde Peter Cehlárik inte nå upp till det 40-streck han tidigare producerat. Nu kommer dock en chans till revansch under den tionde säsongen i SHL.

I SHL blir det totalt fem matcher som nyförvärvet missar i inledningen av 2026/27.