Därför kan Lehtinen bli kvar i HV71

Med fyra målvakter på kontrakt har många räknat bort Lassi Lehtinen från HV71. Ändå öppnar nu Johan Hult för det motsatta.

– Så länge förser vi Lassi med träning och vi försöker förbereda honom, säger tillförordnade general managern till Aftonbladet.

Lassi Lehtinen kan bli kvar i HV71.

Det tunga året i HV71 betyder inte nödvändigtvis att Lassi Lehtinen gjort sitt. Detta blir tydligt när tillförordnade general manager, Johan Hult, nu öppnar upp för Aftonbladet.

På följande sätt svarar Hult – trots att fyra målvakter (Lehtinen, Sandström, Glifford, Liv) nu sitter på kontrakt inför 2026/27:

– Han har avtal som det ser ut i dag och det är det vi förhåller oss till. Hur vi kommer att formera oss framåt återstår att se. Så länge förser vi Lassi med träning och vi försöker förbereda honom så att han ska vara i bra form när han kommer tillbaka i augusti, säger han.

Glifford är inte redo till starten

Anledningen är den status som övriga målvakter har. Olof Glifford åtdrog sig nämligen skada i slutet av förra säsongen och HV71 räknar inte med honom till säsongsinledningen.

– Han kommer behöva augusti och kanske september innan han är fullt rehabiliterad och efter det behöver han bygga upp sin fysik. Så han ska få ta sin tid och bygga upp sig ordentligt. Vi kommer inte att stressa där, säger Hult.

Detta gör även att Herman Liv inleder i HV71 under hösten. Något general managern bekräftar.

Har funnits intresse för Lehtinen

Gällande Lassi Lehtinen, som sitter på kontrakt över ytterligare en säsong, har det funnits intresse. Men Jönköpingslaget har inte känt sig redo att släppa burväktaren.

– Det har dykt upp någon förfrågning hur vi vill göra. Men det hänger lite på hur det blir med Gliffords skada. Om vi är tre eller fyra målvakter under hösten och när vi i så fall blir fyra, förklarar han i Aftonbladets sändning.

