Under fjolårssäongen syntes Daniel Zaar inte till på isen alls – den här säsongen har han varit svår att missa. Efter att en skada hållit honom borta från spel hela förra året har Rögle-forwarden kommit tillbaka till SHL, starkare än någonsin.

– Jag tänkte väl att jag kommer inte gå in och dominera direkt, utan ta det steg för steg, säger han till Hockeysverige.se.

Daniel Zaar har fått en riktigt bra start på säsongen. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

Sex poäng på de första åtta matcherna i SHL säsongen 25/26 – så har Daniel Zaars återkomst till svensk hockey sett ut.

Forwarden missade hela förra säsongen efter att ha ådragit sig en skada i den sista träningsmatchen inför grundspelet. Nu har 31-åringen återvänt i den grönvita tröjan, och förväntningarna inför säsongen var försiktiga. Rögles huvudtränare Dan Tangnes påkallade tålamod gällande Zaars återkomst inför säsongen 25/26 – och tålamodet gav utdelning.

– Det är klart det är skönt att göra mål och assist. Men någonstans tror jag det är dumt av mig att fokusera på det, utan jag fokuserar på spelet, det finns mycket jag kan göra bättre där. Om jag jobbar hårt varje dag så får man poängen också, säger han till hockeysverige.se efter 5–3-segern mot Djurgården.

”Tänkte väl att jag inte skulle gå in och dominera”

Under de första åtta matcherna av säsongen har Daniel Zaar producerat sex poäng (3+3), en poängproduktion som skulle leda honom till sin näst bästa SHL-säsong någonsin. Om forwarden fortsätter producera i samma takt skulle han sluta på 40 poäng vid grundseriens slut, i nivå med 50-poängssäsongen 20/21.

Daniel Zaar. Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån.

Forwarden själv hade dock inga större förväntningar inför säsongen.

– Det var mycket tålamod. Att ha tålamod, lita på kroppen och lita på processen. Jag tänkte väl att jag inte skulle gå in och dominera direkt, utan ta det steg för steg. Jag tycker fortfarande att jag har grejer, eller ganska mycket i spelet, som jag kan göra bättre.

Han kände inte heller någon oro inför att komma tillbaka till SHL efter ett års frånvaro.

– Jag har jobbat på stenhårt med vad jag har kunnat. Jag har kunnat vara på is rätt mycket, så jag har kunnat bygga upp någonting under sommaren. Det är klart att jag inte riktigt visste var jag skulle stå när jag gick på is i början, men jag tycker att jag har jobbat mig in i det rätt bra.

Source: Daniel Zaar @ Elite Prospects